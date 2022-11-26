Астана, 26 ноября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Казахстана 26 ноября пресекли проведение несанкционированной акции в Астане, сообщили в МВД страны.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

В митинге участвовали около 300 человек.

Как сообщили в МВД, местный предприниматель устроил сбор молодых людей в одном из клубов города, а потом, «сообщив собравшимся заведомо ложную информацию, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей».

Как сообщалось ранее, 26 ноября одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вновь вступил в должность главы государства.