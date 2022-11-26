Псков, , 21:18 — REGNUM Правительство Псковской области планирует до конца 2022 года утвердить программу по поддержке соотечественников, переезжающих в регион из-за рубежа, в том числе из стран Прибалтики, сообщил 26 ноября губернатор Михаил Ведерников во время международного медиафорума «Актуальные вопросы приграничной журналистики».

Псков Марина Захарова © ИА REGNUM

«Рассчитываю, что до конца года мы ее [программу] уже оформим и будем добиваться, чтобы эта программа уже реализовывалась и поддерживалась на уровне федерального бюджета. Один из элементов как раз касается переселения соотечественников. Мы будем счастливы, если значительное количество наших соотечественников, тем более если они будут в работоспособном возрасте, переедут сюда», — рассказал Ведерников.

Глава региона напомнил, что в Псковской области население сокращается примерно на 1% в год. Важны оба аспекта проблемы — и улучшение демографической ситуации, и помощь в переселении соотечественников, отметил Ведерников.

Власти постараются создать все условия для того, чтобы возвращающимся соотечественникам было комфортно жить, воспитывать детей, работать, чтобы они чувствовали себя востребованными, добавил губернатор.