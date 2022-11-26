Псков, 26 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Правительство Псковской области планирует до конца 2022 года утвердить программу по поддержке соотечественников, переезжающих в регион из-за рубежа, в том числе из стран Прибалтики, сообщил 26 ноября губернатор Михаил Ведерников во время международного медиафорума «Актуальные вопросы приграничной журналистики».

Марина Захарова ИА REGNUM Псков

«Рассчитываю, что до конца года мы ее [программу] уже оформим и будем добиваться, чтобы эта программа уже реализовывалась и поддерживалась на уровне федерального бюджета. Один из элементов как раз касается переселения соотечественников. Мы будем счастливы, если значительное количество наших соотечественников, тем более если они будут в работоспособном возрасте, переедут сюда», — рассказал Ведерников.

Глава региона напомнил, что в Псковской области население сокращается примерно на 1% в год. Важны оба аспекта проблемы — и улучшение демографической ситуации, и помощь в переселении соотечественников, отметил Ведерников.

Власти постараются создать все условия для того, чтобы возвращающимся соотечественникам было комфортно жить, воспитывать детей, работать, чтобы они чувствовали себя востребованными, добавил губернатор.