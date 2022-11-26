Анкара, 26 ноября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Двое турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в ходе операции «Коготь-меч», сообщили 26 ноября в министерстве обороны страны.

Mil.ru Хулуси Акар

Глава ведомства Хулуси Акар вечером 26 ноября проводит совещание с командованием армии, передают местные СМИ.

Операция Турции против «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии началась 20 ноября. Власти страны не исключают, что за воздушной частью операции последует и наземная.