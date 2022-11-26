Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Администрация Вашингтона позволила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства, объявили в министерстве финансов 26 ноября.

Эмблема Chevron Neubie

«Разрешаются… продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», — сказано в опубликованном документе.

Министерство также пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PdVSA.

Лицензия, выписанная сроком на полгода, не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.