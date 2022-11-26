Киев, , 20:53 — REGNUM 26 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский предложил создать новую международную организацию «для реагирования на мировые угрозы всех видов».

Зеленский

По его словам, мировому сообществу необходим международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы: продовольственные, гуманитарные, а также в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что штаб-квартира такой «организации» может быть создана в Киеве или Одессе.