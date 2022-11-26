Киев, , 20:49 — REGNUM Сотрудники СБУ занимались внедрением агентов в крымскотатарскую общину на территориях бывш. УССР с целью контроля ее деятельности, а также с целью контроля за председателем «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефатом Чубаровым, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на документы спецслужбы киевского режима.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

При этом активность Чубарова вызывала особое подозрение у СБУ, которые препятствовали усилению его влияния на власти Херсонской области.

В документах также отмечается, что один из внедренных агентов СБУ под псевдонимом «Арслан» выяснил, что активисты крымско-татарской общины Херсона работали над «распространением идей автономизма и сепаратизма».

Напомним, что ранее Верховный суд Крыма признал Чубарова виновным в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности и заочно приговорил к шести годам лишения свободы. Ранее прокурор запросила для главы экстремистского объединения девять лет колонии общего режима.

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