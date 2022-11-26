Минск, 26 ноября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей внес весомый вклад в упрочение взаимодействия в Союзном государстве, решал сложнейшие вопросы международной политической повестки, заявил 26 ноября генеральный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

(сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador Владимир Макей

Как сообщалось ранее, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни.

Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.