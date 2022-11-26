Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM За 2022 год поисковики в Ленинградской области в рамках акции «Вахта Памяти» смогли установить имена 131 солдата времен Великой Отечественной войны, сообщает 26 ноября пресс-служба областного правительства.

«Вахта памяти» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

При этом поисковики также передали для захоронения останки почти 2,5 тыс. воинов.

«Благодаря работе поисковиков, их преданности своему делу нам в этом году удалось предать земле останки 2 455 защитников Отечества, установить имена 131 солдата. А еще мы передали останки 29 человек на их малую Родину — в другие регионы России, а также трех солдат в Казахстан и двух — в Республику Беларусь. Лично от себя хочу сказать огромное спасибо и ребятам, и руководителям поисковых объединений за их труд», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Отмечается, что в этом году поисковые работы проводились во всех районах Ленинградской области и в них приняли участие более 2,5 тыс. человек — 250 отрядов из 16 регионов России.

Напомним, что граждане массово помогают искать останки погибших солдат и командиров Красной армии с 1988 года. В то же время были организованы первые «Вахты памяти» для поиска и перезахоронения павших защитников Отечества. С 1999 года благодаря поискам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были найдены тела более 30 тысяч погибших воинов и установлено более 7 тысяч имен.