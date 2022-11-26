Тункинский район, Бурятия, 28 июля, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 осложняются неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, по словам спасателя бурятской республиканской поисково-спасательной службы Игоря Задевалова, по неизвестной причине на нём не сработал радиомаяк, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Он отметил, что радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии. Так, при аналогичной авиакатастрофе в 2019 году спасателям сразу удалось установить местонахождение самолёта благодаря этому устройству. В результате экипаж был эвакуирован уже через два часа.

«Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку, поскольку поиски ведутся на обширной территории — сразу в двух районах, Тункинском и Окинском, и на территории Иркутской области», — отметил спасатель.

Добавим, в настоящее время поиски ведутся в основном с воздуха. К настоящему времени обследовано уже более 12 тыс. кв. км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родственники членов экипажа пропавшего самолёта обратились за помощью к добровольцам для организации наземной поисковой операции. Кроме того, в республику прибывает отряд «Лиза Алерт», оснащённый беспилотником.

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