Киев, 26 ноября 2022, 20:14 — REGNUM Киевский режим тайно получает оружие от стран, публично отрицающих свою помощь, сообщил 26 ноября в интервью французскому изданию Le Parisien глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба уточнил, что страны, отправляющие оружие тайно, делают это не напрямую, а через посредников, которые закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Киеву.
«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил политик.
Ранее Кулеба также признался, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.
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