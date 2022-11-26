Киев, , 20:14 — REGNUM Киевский режим тайно получает оружие от стран, публично отрицающих свою помощь, сообщил 26 ноября в интервью французскому изданию Le Parisien глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба (сс) МИД киевского режима

Кулеба уточнил, что страны, отправляющие оружие тайно, делают это не напрямую, а через посредников, которые закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Киеву.

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил политик.

Ранее Кулеба также признался, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.

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