Киев, 26 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Киевский режим тайно получает оружие от стран, публично отрицающих свою помощь, сообщил 26 ноября в интервью французскому изданию Le Parisien глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.

(сс) МИД киевского режима Дмитрий Кулеба

Кулеба уточнил, что страны, отправляющие оружие тайно, делают это не напрямую, а через посредников, которые закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Киеву.

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами всё происходит», — отметил политик.

Ранее Кулеба также признался, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.