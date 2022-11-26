Санкт-Петербург, 26 ноября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал танковому батальону «Аврора» новое снаряжение, передаёт 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Передача танковому батальону «Аврора» нового снаряжения

Глава региона и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский посетили расположение батальона. Беглов передал бойцам автомобили УАЗ в полной комплектации, а также лекарства и инструмент, закупленные на средства благотворительного фонда «Победа».

Танковый батальон «Аврора» был сформирован для участия в специальной военной операции из жителей Санкт-Петербурга, имеющих соответствующую воинскую специальность и опыт.

«Сегодня вы — самые уважаемые, самые достойные граждане нашей страны. Вы — наследники русской воинской славы. Ленинградцы-петербуржцы были и остаются примером силы и мужества. Когда-то город выдержал 900 дней блокады. Сегодня наши воины сражаются на передовой, а мужество и единство требуется от всех граждан России. Перестраивается экономика страны», — сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас предприятия переходят на усиленный режим производства военной техники и продукции военного назначения.

«Все это мобилизует нашу волю и ответственность за будущее страны и мира. Мы боремся за свои семьи, за наших детей. На протяжении наших предков наши предки побеждали — победим и мы», — произнёс Беглов.

Глава северной столицы заверил, что город делает всё возможное для поддержки семей воинов, и вопросы помощи близким находятся у властей региона на особом контроле.

«Всем детям из семей мобилизованных в ходе военной спецоперации предоставляются бесплатный детский сад, бесплатное питание школьникам и студентам колледжей, внеочередное зачисление в детские сады, школы, городские колледжи. Кроме того, бесплатные путёвки в детские лагеря отдыха и оздоровления, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для детей мобилизованных и добровольцев», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Председатель Заксобрания Александр Бельский сообщил бойцам батальона, что Госдума рассматривает законопроект о специальных квотах для детей мобилизованных на обучение в вузах.