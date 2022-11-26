Киев, , 19:54 — REGNUM Киев рассчитывает отправлять не менее десяти судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы. Об этом 26 ноября заявил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что по программе Grain from Ukraine до конца весны 2023 года киевский режим намерен отправить из портов территории б. УССР минимум 60 судов, не меньше десяти судов в месяц, в страны, которым грозит засуха и голод.

«Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — пояснил Зеленский.

Зеленский предложил программу Grain From Ukraine в ходе выступления по видеосвязи перед участниками саммита G20. Данная программа предусматривает, что страны, которые поддержат ее, будут закупать агропродукцию у производителей территории б. УССР и отгружать ее странам, находящимся на грани голода. По словам Зеленского, к этой инициативе уже присоединились свыше 20 стран.