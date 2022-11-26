Киев, 26 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Киев рассчитывает отправлять не менее десяти судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы. Об этом 26 ноября заявил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он сообщил, что по программе Grain from Ukraine до конца весны 2023 года киевский режим намерен отправить из портов территории б. УССР минимум 60 судов, не меньше десяти судов в месяц, в страны, которым грозит засуха и голод.

«Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — пояснил Зеленский.

Зеленский предложил программу Grain From Ukraine в ходе выступления по видеосвязи перед участниками саммита G20. Данная программа предусматривает, что страны, которые поддержат ее, будут закупать агропродукцию у производителей территории б. УССР и отгружать ее странам, находящимся на грани голода. По словам Зеленского, к этой инициативе уже присоединились свыше 20 стран.