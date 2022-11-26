Тверь, , 19:52 — REGNUM 26 ноября в Центральном районе Твери проходили съёмки художественного фильма про специальную военную операцию на территории бывшей УССР с использованием настоящих танков и подвешенных на них желто-синих флагов. В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам.

Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

26 ноября ограничения вводятся на участках набережной Степана Разина, улиц Медниковской, Салтыкова-Щедрина, Симеоновской, Чернышевского. Кроме того, движение на участке набережной Степана Разина будет ограничиваться 4 и 5 декабря с 5 утра до 17:30 вечера.

Согласно сообщениям, объезд данных участков будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Съемки фильма, которые проходят в Твери, ведутся при поддержке Минобороны и Минкультуры РФ. фильм финансируется из госбюджета. Режиссер картины — Давид Дадунашвили.