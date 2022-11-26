Анкара, 26 ноября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Правительство Турции не собирается просить разрешения на проведение военных операций. Об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — заявил представитель президента.

Комментируя реакцию США на операцию против курдских формирований на севере Сирии и Ирака, Калын отметил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками по НАТО тему угроз с целью дальнейших совместных шагов по их устранению. Он подчеркнул, что в случае непринятия мер Турция будет решать проблему своими силами.

Пресс-секретарь добавил, что турецкая военная операция проводится в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН.

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«Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика — показатель явного противоречия в позиции вышеуказанных государств», — продолжил Калын.

Напомним, с 20 ноября Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии против «Рабочей партии Курдистана» (РПК).