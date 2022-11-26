Анкара, 26 ноября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Турция входит в зиму без проблем с энергетикой, в отличие от стран Европы. Об этом заявил 26 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

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«В то время как европейские страны думают о том, как они проведут зиму из-за энергетического кризиса, мы вступаем в зиму со спокойной душой», — приводят журналисты его слова.

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