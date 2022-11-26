Воркута, Коми, 26 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Стелу «Город трудовой доблести» открыли 26 ноября в Воркуте (Республика Коми) в день празднования 79-летия города.

Стела «Город трудовой доблести» в Воркуте

«Монумент установили в центре города. Своим трудом и добытым углем воркутинцы согревали Ленинград в блокаду и почти всю северо-западную часть страны, приближая победу», — сказал на церемонии открытия глава республики Владимир Уйба.

«Поселок Воркута стал городом в непростом 1943 году. Уже была построена железная дорога и налажены поставки воркутинского угля, в том числе и в блокадный Ленинград. Своим трудом жители Заполярья согревали город на Неве и практически весь северо-запад страны, приближая Великую победу. Воркутинцы всегда славились трудолюбием, стойкостью, героизмом. Это особые, закаленные севером люди. Воркута по праву носит статус города трудовой доблести. Теперь здесь появилось еще одно знаковое место, куда воркутинцы могут привести своих детей, гостей и с гордостью рассказать о славной истории города-труженика», — отметил глава республики.

Высота стелы — 9 метров. В основе сюжета — исторические фотографии реальных героев города времен Великой Отечественной войны. К примеру, представлено фото мастера угля Ванды Барсуковой, которая была инициатором движения «Женщины Воркуты — спускайтесь в забой».