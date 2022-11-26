Москва, 26 ноября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Единую предельную величину базы для уплаты обязательных пенсионных и социальных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год установило правительство России. Соответствующее постановление опубликовано 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Lenagold.ru Страховой взнос

Согласно документу, для плательщиков страховых взносов, которые указаны в подпункте один пункта один ст. 419 Налогового кодекса России, единая предельная база для исчисления страховых взносов с учетом размера средней зарплаты в России на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему коэффициента, который установлен пунктом пять ст. 421 Налогового кодекса России в размере 2,3, составляет в отношении каждого физ. лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года.

В документе также указано, что данное постановление вступает в силу 1 января 2023 года.