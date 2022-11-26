Москва, 26 ноября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Создатели сериала «Монастырь» неправильно воссоздали церковную действительность и проявили неуважение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви Александр Волков.

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По его словам, создателям фильма следовало проконсультироваться с представителями церкви. Волков рассказал, что заметил ляпы.

«Если уж вы выходите на эту узкую и очень опасную тропинку описания какой-то церковной действительности, уж будьте добры, проконсультируйтесь, здесь не только уважение, но и понимание того, что вы в этом не разбираетесь», — сообщил он.

Председатель комиссии считает, что в этом проявляется «уважение и какая-то внутренняя культура».

Волков сообщил о том, что в сериале «есть то, что режет слух, режет взгляд», добавив, что простой зритель может не заметить недочетов, однако верующие болезненно воспримут некоторые детали.

Днем ранее заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что сериал «Монастырь» не заслуживает поддержки со стороны РПЦ.

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