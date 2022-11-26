Берлин, , 18:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий при разговоре в сентябре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил Шольц в интервью изданию Focus.

Олаф Шольц Bundesministerium für Finanzen

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — приводит издание слова Шольца.

Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 13 сентября. Стороны обсуждали ситуацию на территории б. УССР.

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