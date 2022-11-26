Берлин, 26 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий при разговоре в сентябре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил Шольц в интервью изданию Focus.

Bundesministerium für Finanzen Олаф Шольц

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — приводит издание слова Шольца.

Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 13 сентября. Стороны обсуждали ситуацию на территории б. УССР.

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