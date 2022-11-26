Берлин, 26 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Свыше 50% жителей ФРГ на фоне стремительного роста цен перешли к режиму жесткой экономии. Об этом говорят опубликованные 26 ноября результаты исследования, проведенного технологической компанией NielsenIQ, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Согласно полученным данным, 52% респондентов заявили, что покупают только те продукты, которые им действительно необходимы. Около 44% опрошенных сообщили, что будут избегать приобретения «товаров, которые забавны и роскошны». Еще 31% старается сократить посещения ресторанов и предпочитает побаловать себя чем-нибудь дома.

В то же время около 30% немецких граждан отметили, что стали покупать меньше товаров. «В настоящее время поразительным является тот факт, что все больше и больше людей по-видимому задают себе вопрос, без чего они могут обойтись, а затем действительно делают это», — сказал эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин.

«Люди также используют множество других стратегий сбережений. Они более внимательно сравнивают цены, уделяют больше внимания специальным предложениям, переключаются на более дешевые продукты, такие как частные торговые марки, или чаще покупают у дискаунтеров», — отмечает Стайблин.

Вместе с тем он сообщил, что чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии.