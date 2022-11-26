Хмельницкий, Украина, 26 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В подконтрольному режиму Киева городе Хмельницкий демонтировали советский памятник-танк. Об этом сообщил мэр Александр Симчишин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Т-34

По его словам, экспонат, который простоял в городе более 40 лет, направили в музей.

«Танк демонтировали… Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее», — написал Симчишин.

Мэр назвал памятник-танк Т-34, установленный в честь воинских частей, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков, «уникальным историческим экспонатом, которых больше нет в мире», добавив, что он будет передан в музей, чтобы напоминать об «оккупационном прошлом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые были аварийно остановлены 23 ноября, снова подключили к единой энергосистеме.

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