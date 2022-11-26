Доха, 26 ноября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

John Fischer Футбол

Матч состоялся на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Дохе. Голы забили Петр Зелиньский (на 39-й минуте) и Роберт Левандовский (на 82-й минуте).

У польской команды четыре очка, она занимает первое место в группе С.