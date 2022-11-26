Минск, 26 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. 26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД республики Владимира Макея.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Макей

«Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой белорусского лидера в Telegram-канале «Пул первого».

Как сообщалось ранее, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.