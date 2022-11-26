Москва, 26 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Доллар США получит реальную возможность сохраниться в качестве резервной валюты для всего мира, убежден сенатор Владимир Джабаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«На фоне слабеющего евро американский доллар получит реальную возможность сохраниться в качестве резервной валюты для всего мира», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Одновременно, по его убеждению, ФРС США «продолжит бесконтрольно печатать триллионы ничем не обеспеченных долларов, чтобы удержать свою валюту на плаву».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 ноября ФРС США опубликовал протокол последнего, ноябрьского заседания. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки. Вслед за этим произошло ослабление американской валюты. Более дешёвый доллар делает золото более доступным для обладателей других валют.