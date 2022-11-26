Луганск, 26 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли город Сватово ЛНР. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР. Она опубликовала ролик, в котором показала последствия обстрела боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали обстрел г. Сватово с применением ствольной артиллерии», — сообщает пресс-служба.

По словам эксперта представительства ЛНР в СЦКК Алексея Гетманского, киевские боевики в очередной раз обстреляли населенный пункт Сватово, нацисты применили артиллерию калибром 155 мм.

«Разрушено и повреждено несколько частных домовладений, а также частный магазин. Ранения получила одна жительница города Сватово, повреждения получили линии электропередач, а также городской газопровод», — сообщил Гетманский.

Сообщается, что на месте были изъяты фрагменты корпуса артиллерийского снаряда калибра 155 мм натовского образца.