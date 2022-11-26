Минск, 26 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Члены Совета Республики Национального собрания Белоруссии выразили соболезнования родным и близким скончавшегося 26 ноября главы МИД республики Владимира Макея.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

«Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь выражают искренние соболезнования родным и близким министра иностранных дел Республики Беларусь Макея Владимира Владимировича в связи с его скоропостижной смертью», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой верхней палаты белорусского парламента.

Как сообщалось ранее, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.