Посольство России: Макей внёс большой вклад в укрепление связей двух стран
Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений — посольство РФ в Белоруссии
Минск,
26 ноября 2022, 18:16 — REGNUM Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений и развитие Союзного государства, заявили в посольстве России в Белоруссии 26 ноября.
Владимир Макей
Иван Шилов © ИА REGNUM
В посольстве выразили глубокую скорбь в связи со смертью Макея, пожелав терпения его семье.
Как сообщалось ранее, глава МИД Белоруссии скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.
История вопроса
Уход из жизни крупных политических деятелей всегда вызывает некоторый резонанс в обществе, даже в тех случаях, когда карьера политика завершилась достаточно давно.
В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.
Кончина политика из прошлой эпохи вызывает всплеск интереса к тому времени.