Минск, 26 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений и развитие Союзного государства, заявили в посольстве России в Белоруссии 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

В посольстве выразили глубокую скорбь в связи со смертью Макея, пожелав терпения его семье.

Как сообщалось ранее, глава МИД Белоруссии скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.