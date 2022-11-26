Сенатор США Ричард Блэк: западные СМИ впервые заговорили о военных преступлениях ВСУ

Киев, , 18:12 — REGNUM Экс-сенатор от Республиканской партии США Ричард Блэк рассказал в интервью для RT, что бесчеловечный расстрел нацистами киевского режима взятых в плен российских военных впервые привлёк внимание западных СМИ, ранее не рассказывавших о преступлениях ВСУ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Блэк напомнил, что западные СМИ проигнорировали новости о таких ужасных военных преступлениях ВСУ, как приказ главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных.

«Было ещё одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем [военных киевского режима]. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — добавил Блэк.

Политик отметил, что сам по себе факт казни российских военных не стал чем-то новым, однако именно после этого СМИ на Западе впервые хоть как-то начали осеящать зверские преступления киевских нацистов.