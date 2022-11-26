Ровно, Бывш. УССР, , 18:06 — REGNUM В Ровенской области удалось стабилизировать энергосистему и вернуться к графикам плановых ограничений электроснабжения. Об этом 26 ноября сообщает начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своем телеграм-канале.

Без света Jody McIntyre

Он рассказал, что энергетикам удалось стабилизировать энергосистему области. Специалисты надеются на увеличение выделенных объемов мощности со стороны НЭК «Укрэнерго», что позволит сделать короче перерывы в электроснабжении.

Коваль призвал местных жителей не использовать мощные электроприборы и планировать свое время согласно графикам.