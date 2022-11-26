Москва, 26 ноября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Столичный департамент транспорта запускает новые выделенные полосы для городского транспорта в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства 26 ноября.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

«Сегодня мы запустили новые выделенки для городского транспорта ещё на 9 участках: на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице на двух участках, на Тишинской площади, на Кировоградской улице, на Лермонтовском проспекте новые выделенные полосы соединили существующие участки на Лермонтовском и Рязанском проспектах, на съезде с Молдавской ул. на Рублевское шоссе на Новоясеневском проспекте, а также на проспекте Маршала Жукова», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что отныне автобусы будут точнее соблюдать расписание, а аварий становится существенно меньше.

Согласно исследованиям, ввод одной такой полосы снижает до 25% аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в 2–3 раза.