Москва, 26 ноября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. К 30 ноября температура воздуха в Москве опустится до январских значений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

По словам синоптика, морозы начнут ослабевать только к концу следующей недели.

«Несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в столичном регионе наблюдается облачная погода с небольшим снегом. Атмосферный фронт, смещающийся с юга на север, по периферии антициклона, сохранит в Москве такую погоду и завтра, и в понедельник. При этом температура будет близка к норме климата — термометры покажут ночью минус 4 — минус 6, днем минус 2 — минус 4», — сообщил он.

По словам синоптика, погода начнет меняться с 29 ноября из-за антициклона с востока.

«При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно. И только к концу рабочей недели морозы начнут ослабевать. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные очередной циклон принесет в Москву облака и небольшой снег и вернёт температуру в рамки климатической нормы. Ночью будет минус 4 — минус 9, а днем около минус 2 — минус 7», — добавил Леус.

Отметим, что в центре «Метео» также предупредили о сильном понижении температуры.