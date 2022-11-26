Москва, , 17:54 — REGNUM Трагической назвал весть о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Дипломат, профессионал, патриот и настоящий друг России. Владимир Владимирович немало усилий прилагал для сохранения и развития дружественных отношений между нашими странами, всегда был на стороне правды и справедливости», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий знал Макея лично. Депутат выразил соболезнования родным и близким.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 65-м году жизни умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. В Совфеде Макея также хорошо знали, сенаторы отметили четкость его работы и конструктивное взаимодействие.

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