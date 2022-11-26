Киевские каратели обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Боевики ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Луганск,
26 ноября 2022, 17:46 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщили 26 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Артиллерия ВСУ
Ngu.gov.ua
«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 15:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.