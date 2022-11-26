Боевики ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

Луганск, , 17:46 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщили 26 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 15:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.

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