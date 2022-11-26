Москва, 27 ноября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным 27–28 ноября посетит Узбекистан, где предстоит обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Состоятся встречи со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, в ходе которых планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.

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Ранее лживым и недопустимым назвал МИД Узбекистана заявление Киева о том, что узбекская сторона якобы помогает России обойти западные санкции путём продажи Москве продукции двойного назначения.

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