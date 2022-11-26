Москва, 26 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Прогнозы экономистов по замедлению мировой экономики вызывают тревогу и заставляют вспомнить о судьбе динозавров. Об этом российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своём телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска

Он прокомментировал прогнозы и оценки ведущих мировых аналитиков, в соответствии с которыми конфликт на территории б. УССР продлится до 2025 года. На этом фоне в экономике еврозоны наступит спад, глобальный рост будет очень слабым, на уровне 1%. Ситуация напомнит «печальный 2009 год».

«Три долгих зимы… Кажется, у динозавров все начиналось именно с этого», — заявил Дерипаска.

Читайте также: The Economist дал прогноз о жестоком кризисе в Европе