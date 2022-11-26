Киев, 26 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Киеве наблюдаются ажиотажный спрос на хлеб и перебои с поставками данного продукта.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«На рынке были все продукты, включая молочную продукцию, мясо и зелень. Ажиотаж с хлебом, перебои из-за паники, чуть появляется, сразу раскупают», — приводит ТАСС слова очевидцев.

Собеседник агентства сообщил о частичном подключении света, восстановлении связи, интернета и водоснабжения, акцентировав внимание на том, что, несмотря на трудности, люди не хотят покидать столицу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что четверть населения Киева остается без электричества.

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