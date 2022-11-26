В Днепропетровской области сократили часы отключения электричества
В Днепропетровской области вдвое сократили часы отключения электроэнергии
Кривой Рог, Бывш. УССР,
26 ноября 2022, 17:31 — REGNUM В Днепропетровской области сокращают часы отключения электроэнергии, сообщил 26 ноября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Без электричества
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«Время, на которое происходило временное отключение абонентов, будет уменьшено с восьми часов до четырех», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, всего будет три очереди отключения потребителей по четыре часа — «один отключен, два включены». Если область будет превышать доведенный лимит мощности, придется вернуться к старому графику подачи — «одна очередь включена, две выключены».
Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывшей УССР восстановлено 73% мобильной сети.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.