В Днепропетровской области сократили часы отключения электричества
В Днепропетровской области вдвое сократили часы отключения электроэнергии
Кривой Рог, Украина, 26 ноября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Днепропетровской области сокращают часы отключения электроэнергии, сообщил 26 ноября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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Без электричества
«Время, на которое происходило временное отключение абонентов, будет уменьшено с восьми часов до четырех», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, всего будет три очереди отключения потребителей по четыре часа — «один отключен, два включены». Если область будет превышать доведенный лимит мощности, придется вернуться к старому графику подачи — «одна очередь включена, две выключены».
Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывшей УССР восстановлено 73% мобильной сети.
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