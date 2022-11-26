* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 26 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС), который действует на северо-востоке Сирии, заявил о приостановке своих действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 ноября сообщает телеканал Al-Hadath.

Zoriah Боевик

По информации телеканала, курдский альянс «Силы демократической Сирии» приостановил свои действия против террористической организации из-за бомбардировок со стороны Турции.

Отмечается, что альянс занят отражением турецких атак.

«И, если ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновит свои вылазки, ответственность за это будет лежать на странах, которые молчат по поводу действий Турции», — передает телеканал.