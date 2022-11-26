«Творчески выполнял свою функцию»: в Совфеде скорбят в связи со смертью Макея

Москва, , 17:31 — REGNUM В Совфеде скорбят в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея, российские парламентарии вспоминают совместную работу.

Совет Федерации

«Владимир Макей был давнишним партнером российского МИД. В непростых условиях геополитического разлома он всегда четко и творчески выполнял свою функцию, был верным соратником президента Лукашенко», — отметил сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в свою очередь отметил, что хорошо знал Владимира Макея — «много и неизменно конструктивно взаимодействовали в его и моих разных качествах».

«Профессионал высшей пробы, патриот, надежный товарищ. Вечная память. Выразил соболезнования родным и близким через коллег в белорусском парламенте», — сообщил сенатор в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 65-м году жизни умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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