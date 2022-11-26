Киев, , 17:37 — REGNUM 26 ноября в Киеве состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, в ходе которой стороны подписали декларации о поддержке членства киевского режима в ЕС и НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

В ролике Зеленский поблагодарил правительство Бельгии за подписание документа, который, по его мнению, «подтверждает поддержку Бельгией [киевского] движения к полноправному членству в ЕС и НАТО».

Известно, что в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая расширения военной помощи и предоставление электрогенераторов. Зеленский также подчеркнул, что Бельгия является «лидером в замораживании российских активов».

Напомним, что в Бельгии заморозили активы российских компаний и организаций, попавших под санкции, на сумму €50,5 млрд.

В свою очередь, Александр Де Кароо отметил, что из-за повреждения инфраструктуры жителей территории бывш. УССР «ждёт чрезвычайно сложная зима». Он также подтвердил готовность поставить Киеву генераторы и оказать помощь школам и больницам.

«Мы были одной из первых стран, которая предоставила военную помощь. И мы будем продолжать это делать — топливо, пулеметы, самоходные пушки и прочее», — добавил премьер-министр Бельгии.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев