Минск, 26 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России потрясено сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, заявила 26 ноября официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования», — добавила она.

Как сообщалось ранее, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщалось. Коллеги Макея заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.