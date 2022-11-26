Пекин, 26 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Критическую ошибку допустили США, когда сделали ставку на киевский режим, ведь последствия кризиса могут обернуться для Вашингтона потерей доверия союзников. Об этом пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

Китайский журналист отверг точку зрения, согласно которой большинство государств заняли сторону Киева. Даже в Европе таких меньшинство, отметил он.

«У большинства государств нет никаких интересов в этом конфликте, они лишь ощущают на себе его экономические последствия», — подчеркнул Ло.

Союзники киевского режима от него устали. Против вовлечённости в кризис, связанный с обстановкой на территории б. УССР, протестуют жители Германии, Чехии и Словении, напомнил обозреватель.

Он подчеркнул, что Запад действует ошибочно, полагая, что российские войска отступят из-за сопротивления Киева, или даже рассчитывая на крах Кремля. США, уверен Ло, не смогут обеспечить Киеву победу, после чего сами столкнутся с усилением протестных настроений. Европейцы отдалятся от США и начнут выстраивать связи с Россией и КНР.

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