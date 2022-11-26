Сочи, Краснодарский край, , 17:23 — REGNUM Количество забронированных мест на зимний период на курортах Сочи превысило 65%, при этом заполняемость пятизвездочных отелей еще выше, сообщает 26 ноября пресс-служба администрации города.

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«Спецификой этого года является изменение глубины бронирований. Основная часть туристов приобретает путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамическое ценообразование. При этом средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%. А в пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что город активно готовится к старту зимнего горнолыжного сезона.

«У нас уже наработан опыт организации контроля при массовом пребывании туристов, а также особого внимания к вопросам безопасности и обеспечению всех необходимых условий, которые позволят гостям и жителям города Сочи чувствовать себя комфортно. С 28 декабря по 28 января для координации работы всех городских, ресурсоснабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока традиционно будет работать круглосуточный оперативный штаб», — рассказала заместитель главы Сочи Инна Петухова.

Напомним, что за 2022 году оздоровительные и спортивные курорты Сочи приняли уже около 6,7 млн посетителей. Всего в нынешнем году планируется принять свыше 7 млн отдыхающих, что может стать рекордным показателем в современной истории.