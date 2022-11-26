Доха, 26 ноября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Болельщик сборной Англии умер на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Pxhere.com Фанат сборной Англии

Сообщается, что мужчину в возрасте 62 лет доставили в больницу после матча сборных Уэльса и Ирана, однако медикам не удалось его спасти.

«Наши глубочайшие соболезнования от всех сотрудников Футбольной ассоциации Уэльса. В это печальное время наши мысли с семьей и друзьями Кевина Дэвиса. FAW находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем», — говорится в заявлении организации.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

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